Псковичка взяла золото на турнире по фехтованию в Москве

15:55, 08 октября 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Ева Белоцерковская взяла золото на открытом турнире по фехтованию на шпагах на призы центра фехтования Ильгара Мамедова среди девочек 2010-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая.

Напомним, что турнир прошёл в школе олимпийского резерва имени президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. Как отмечала Элла Полторацкая: «Там всегда проходят тренировочные сборы лучших спортсменов со всей России».

Всего в соревнованиях приняли участие 50 спортсменок из Московской области, Саратова и Санкт-Петербурга.

Также в соревнованиях участвовала псковичка Татьяна Петрова, которая заняла 20 место.

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