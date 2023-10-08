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Спорт

Псковичка взяла золото на турнире по фехтованию в Москве

Псковская спортсменка Ева Белоцерковская взяла золото на открытом турнире по фехтованию на шпагах на призы центра фехтования Ильгара Мамедова среди девочек 2010-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая.

Фото здесь и далее предоставила Элла Полторацкая

Напомним, что турнир прошёл в школе олимпийского резерва имени президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. Как отмечала Элла Полторацкая: «Там всегда проходят тренировочные сборы лучших спортсменов со всей России».

Всего в соревнованиях приняли участие 50 спортсменок из Московской области, Саратова и Санкт-Петербурга.

Также в соревнованиях участвовала псковичка Татьяна Петрова, которая заняла 20 место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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