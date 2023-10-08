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ФК «Псков» стал чемпионом Псковской области по футболу в формате 8 на 8

ФК «Псков», который на отборочном этапе носил название «Псков-2000», стал чемпионом Псковской области по футболу в формате 8 на 8. Соревнования прошли в Пскове на стадионах «Локомотив» и «Машиностроитель» 7 и 8 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил капитан победившей команды Игорь Сурин.

ФК «Псков» стал чемпионом Псковской области по футболу в формате 8 на 8. Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

По итогам группового этапа в полуфинал вышли три псковские и одна великолукская команда: «Псков», «Интер», «Стрела» и «Экспресс».

В полуфинале между «Стрелой» и «Псковом» верх в серии пенальти со счётом 12:11 одержал «Псков». «Мне кажется, в футболе всё бывает. Бывают даже серии и подольше. Исполнительское мастерство бьющих игроков неплохое», – прокомментировал Игорь Сурин.

Во втором полуфинале «Интер» переиграл великолукский «Экспресс» со счётом 3:0.

«Финал, как и все предыдущие матчи, прошёл в напряжённой борьбе. Все команды хорошие – были достойны выиграть этот турнир. Нам было максимально непросто. В первом тайме удачно забили, а потом соперник перехватил инициативу и получил ряд неплохих моментов, но наш вратарь Денис Трункин выручил, и где-то фарт нам благоволил. Второй мяч мы забили в концовке на контратаке», – поделился своими впечатлениями капитан «Пскова».

«Все игры тяжёлые, все команды хорошие. «Стрела», как мне кажется, достойна была большего», – подчеркнул Игорь Сурин.

Теперь команда «Псков» имеет право побороться за главный приз на всероссийском турнире по футболу в формате 8 на 8, который пройдёт в Сочи с 1 по 7 ноября. «Поедем или нет – я пока не могу сказать. В ближайшие недели этот вопрос будет решаться. Организационные моменты и прочее», – заключил капитан команды.

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