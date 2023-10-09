В России отмечается День специальной пожарной охраны МЧС

07:07, 09 октября 2023, ПАИ

9 октября МЧС России отмечает День формирования Особой пожарной охраны. В этот день поздравления принимают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности спецобъектов. Об этом пишет сalend.ru.

Специальная пожарная охрана МЧС ведет свою историю с 9 октября 1947 года, когда вышел приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входила организация и руководство подразделениями в его составе для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах. Позднее к зоне ответственности Специальной пожарной охраны отнесли так называемые «закрытые» города.

На данный момент свыше 20 тысяч сотрудников специальной пожарной охраны МЧС России защищают от огня более 300 особо важных и режимных организаций, 40 закрытых территорий и более 400 населенных пунктов страны. Такие данные приводит ТАСС с ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.



