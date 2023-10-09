У жителей Псковской области растёт потребность в подработке – опрос

08:21, 09 октября 2023, ПАИ

Уровень востребованности подработки как у трудящихся, так и у безработных в Псковской области продолжает расти за последние девять месяцев. Данные массового исследования приводит сервис HeadHuner.

В Псковской области 57% опрошенных или каждый второй заявил, что нуждается в дополнительном заработке плюсом к основному, что на 6% больше, чем в начале этого года. С другой стороны, 31% пока не видят потребности в подработке. Уже есть дополнительный заработок кроме основной работы у 4% опрошенных жителей региона. Остальные затруднились ответить.

Согласно исследованиям, меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Уральского ФО, а также Москвы и области: по 47% отрицательных ответов. Противоположная ситуация наблюдается на Дальнем Востоке: 55% положительных ответов.

Наибольшая доля тех, у кого подработка уже есть, в целом по стране – это жители Петербурга и Ленобласти, здесь подработка уже есть у каждого десятого (10%). Для сравнения: в целом по стране доля таких людей пока что составляет 7%.

Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%).

С другой стороны, чаще всего говорили, что не нуждаются в подработке, соискатели из сферы автобизнеса и строительства (по 56%), безопасности (55%). Уже имеют дополнительный заработок плюсом к основному чаще всего маркетологи и пиарщики (15%).



