Более 140 бригад энергетиков устраняют последствия непогоды в Псковской области

10:55, 09 октября 2023, ПАИ

141 бригада энергетиков устраняет последствия непогоды и восстанавливает электроснабжение на территории Псковской области. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Ласточкин.

Он уточнил, что для устранения неполадок дополнительно задействовано 120 бригад филиала «Россети Северо-Запад», что составляет порядка 300 человек и 30 единиц техники. Также задействованы специалисты из других регионов страны, в том числе из Карелии и Вологды. Работы планируют закончить к концу сегодняшнего дня.

По его словам, больше всего от непогоды пострадали Гдовский, Себежский, Стругокрасненский и Псковский районы. Именно в этих муниципалитетах произошли самые массовые отключения электроэнергии. Всего на территории региона максимальное число отключенных абонентов составило 20 тысяч человек.

«Нестандартных ситуаций не было, наши спасатели большие профессионалы. Было налажено информационное сообщение. Вовремя наращивалась группировка сил и средств, поэтому никаких проблем не возникло», – рассказал Андрей Ласточкин.

Также от ветра было повалено 121 дерево на территории Псковской области. Из них 90 деревьев упали в Пскове. Повреждён 31 автомобиль.

Ранее сообщалось, что в регионе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.