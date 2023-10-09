Количество ДТП уменьшилось в Псковской области за неделю

11:07, 09 октября 2023, ПАИ

Количество ДТП уменьшилось в Псковской области за минувшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Так, с 2 по 8 октября сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1522 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Также полиция выявила 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 3 из них сели за руль в нетрезвом виде повторно.

За прошедшую неделю на дорогах Псковской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, что на 2 ДТП меньше, чем неделей ранее. В результате них 13 человек получили травмы различной степени тяжести.