Количество ДТП уменьшилось в Псковской области за неделю
Количество ДТП уменьшилось в Псковской области за минувшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.
Так, с 2 по 8 октября сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1522 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.
Также полиция выявила 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 3 из них сели за руль в нетрезвом виде повторно.
За прошедшую неделю на дорогах Псковской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, что на 2 ДТП меньше, чем неделей ранее. В результате них 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 октября 2023
Псковичей приглашают на бесплатные вебинары в рамках Всероссийской недели родительской компетенции