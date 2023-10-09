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Культура

Почти 200 заявок поступило на псковский конкурс «Чернильница»

Организаторы XIII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» представили первые итоги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Почти 200 заявок поступило на псковский конкурс «Чернильница». Фото: Молодёжный центр Пскова

Так, впервые на конкурс поступили рекордные 180 заявок от 73 поэтов, 31 чтеца, 41 писателя малого жанра и 35 иллюстраторов. Прямо сейчас организаторы конкурса проводят предварительный отбор всех присланных работ, которые после отправятся на оценку членам жюри.

После отбора участники конкурса, подавшие заявку на номинацию «Лучший иллюстратор», получат электронную рукопись с произведениями, присланными в этом году поэтами и прозаистами, – их необходимо будет проиллюстрировать в ограниченные сроки.

Напомним, в этом году «Чернильница» проходит в формате творческой мастерской, куда входит не только проведение конкурса работ, но и несколько творческих встреч, образовательных мастер-классов, экскурсий по Пскову и в музей-заповедник «Михайловское», литературная гостиная и викторина.

С актуальной информацией о мероприятии можно познакомиться в официальной встрече «ВКонтакте» и на странице молодёжного центра.

Организаторами конкурса в рамках творческой мастерской «Чернильница» являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».

Ранее сообщалось, кого определили в жюри псковского конкурса «Чернильница».

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