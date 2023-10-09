Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Спортсмены Псковской области взяли 15 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

Спортсмены Псковской области, воспитанники академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov, взяли 15 медалей на соревнованиях Ecopolis cup, которые прошли в Санкт-Петербурге с 7 по 8 октября. Об этом сообщили президент Псковской областной федерации джиу-джитсу Анна Шумейко и старший тренер Псковской области по джиу-джитсу Фёдор Шумейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov. Юные спортсмены под руководством Анны Шумейко взяли десять наград

Юные спортсмены под руководством Анны Шумейко взяли десять наград. Дважды чемпионом стал Матвей Петров. Серебряные медали заполучили Злата Буценка, Мария Климанова, Варвара Григорьева и Анна Андреева. Серебро и бронзу завоевал Тимофей Барышев. На третью ступеньку пьедестала поднялись Матвей Владимиров и Варвара Левашова.

«В призёрах оказались все, за исключением трёх человек. Дети молодцы. К сожалению, девочкам не удалось подняться на вершину пьедестала, потому что конкурировали с мальчиками. Все равно дети большие молодцы. Я ими очень горжусь. Они показали свой характер. Мы увидели ошибки, над которыми нужно работать. В конце ноября мы повезём ребят на вторую серию этого турнира и надеемся, что результат будет ещё лучше», – поделилась Анна Шумейко.

Во взрослом разряде спортсмены под руководством Фёдора Шумейко смогли завоевать четыре золота и одно серебро. Чемпионами стали Матвей Дудецкий, Анастасия Ребезова, Илья Иванов и Родион Топоров. Серебро досталось Антону Егорову.

Во взрослом разряде спортсмены под руководством Фёдора Шумейко смогли завоевать четыре золота и одно серебро

«Санкт-Петербург – это один из трёх центров развития джиу-джитсу в России. Судя по количеству петербуржцев в составе сборной страны, Санкт-Петербург – лидер. Поэтому конкуренция там есть всегда. Этот турнир очень удобен для всех, поэтому собираются туда побороться все. Ребята провели по пять или шесть схваток, чтобы стать чемпионами. Очень высокий уровень», – подчеркнул Фёдор Шумейко.

Ребята провели по пять или шесть схваток, чтобы стать чемпионами

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 октября 2023

Спортсмены Псковской области взяли 15 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге
09 октября 2023

Псковичка Анастасия Ребезова  взяла золото на взрослом турнире по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге
09 октября 2023

Более 250 человек занимаются джиу-джитсу в Псковской области
09 октября 2023

Александр Гаврилов: В Пскове высокая востребованность новых спортзалов
09 октября 2023

Зал для занятий спортивным туризмом появился в Себежском районе
09 октября 2023

«Мы уже 30 лет собираемся такими составами на такие ворота»: Игорь Сурин высказался о формате футбола 8 на 8
09 октября 2023

Около 200 человек приняли участие в районном дне бега в Невеле
09 октября 2023

Развитие джиу-джитсу в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...