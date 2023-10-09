Спортсмены Псковской области взяли 15 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

15:59, 09 октября 2023, ПАИ

Спортсмены Псковской области, воспитанники академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov, взяли 15 медалей на соревнованиях Ecopolis cup, которые прошли в Санкт-Петербурге с 7 по 8 октября. Об этом сообщили президент Псковской областной федерации джиу-джитсу Анна Шумейко и старший тренер Псковской области по джиу-джитсу Фёдор Шумейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Юные спортсмены под руководством Анны Шумейко взяли десять наград. Дважды чемпионом стал Матвей Петров. Серебряные медали заполучили Злата Буценка, Мария Климанова, Варвара Григорьева и Анна Андреева. Серебро и бронзу завоевал Тимофей Барышев. На третью ступеньку пьедестала поднялись Матвей Владимиров и Варвара Левашова.

«В призёрах оказались все, за исключением трёх человек. Дети молодцы. К сожалению, девочкам не удалось подняться на вершину пьедестала, потому что конкурировали с мальчиками. Все равно дети большие молодцы. Я ими очень горжусь. Они показали свой характер. Мы увидели ошибки, над которыми нужно работать. В конце ноября мы повезём ребят на вторую серию этого турнира и надеемся, что результат будет ещё лучше», – поделилась Анна Шумейко.

Во взрослом разряде спортсмены под руководством Фёдора Шумейко смогли завоевать четыре золота и одно серебро. Чемпионами стали Матвей Дудецкий, Анастасия Ребезова, Илья Иванов и Родион Топоров. Серебро досталось Антону Егорову.

«Санкт-Петербург – это один из трёх центров развития джиу-джитсу в России. Судя по количеству петербуржцев в составе сборной страны, Санкт-Петербург – лидер. Поэтому конкуренция там есть всегда. Этот турнир очень удобен для всех, поэтому собираются туда побороться все. Ребята провели по пять или шесть схваток, чтобы стать чемпионами. Очень высокий уровень», – подчеркнул Фёдор Шумейко.

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