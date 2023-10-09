Тыква-гигант из Бежаниц заняла третье место во всероссийском конкурсе

16:47, 09 октября 2023, ПАИ

Гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша тыква заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23» от клуба тыквоводов-гигантоводов. Её вес составил 475 кг по результатам измерения объёмов 29 сентября и согласно подсчёту онлайн-калькулятора. Борьба была нешуточной, важен был каждый килограмм», – говорится в сообщении.

Добавим, что первое место заняла участница из Калининградской области, вес плода составил 486 килограммов. Второе место досталось участнице из Смоленска. Вес тыквы составил 478 килограммов.

«Этот огородный сезон был особенным! Мы рады, что были причастны к развитию гигантоводства в России! И хотим, чтобы в последующих годах тыквы в нашем клубе вырастали всё больше и больше! Наша тыква выросла из семян российского рекордсмена Андрея Гусева, и мы рады, что можем показать достойный результат! Совсем недавно у нашей тыковки появилось имя – Деметра (древнегреческая богиня плодородия). Она всё ещё не убрана и продолжает расти», – отмечается в сообщении.

Напомним, что по ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква.