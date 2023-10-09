Циклон с сильным ветром вернётся в Псковскую область 11 октября

17:30, 09 октября 2023, ПАИ

Циклон с дождями и усилением ветра вернётся в Псковскую область во второй половине дня 11 октября. Однако ветер ожидается до 15 метров в секунду, а не до 20, как это было в прошедшие выходные. Об этом рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В прошедшие выходные погоду определяла тыловая часть циклона, поэтому ветер, который мы все прочувствовали и ощутили, был связан с затоком холодной воздушной массы тыловой части циклона. В отличие от шквалистого усиления ветра, который носит кратковременный характер, такой ветер имеет длительный характер», – отметила Тала Нещадимова.

По её словам, максимальная скорость ветра в прошедшие выходные была зафиксирована метеостанциями в Гдове, Дно, Пскове и Себеже. Ветер от 15 до 24 метров является неблагоприятным погодным явлением, пояснила метеоролог. Такое было зафиксировано на всей территории Псковской области.

Кроме того, как рассказала Тала Нещадимова, в регионе не были побиты рекорды по скорости ветра. «На территории Псковской области были зафиксированы порывы ветра 28 и 29 метров в секунду. Такая погода типична для осени, когда происходит перестройка погоды на осенне-зимний характер, и как раз при таких затоках тыловой части циклона возможны усиления ветра», – пояснила метеоролог.

По её словам, в ближайшие два дня в регионе ожидается спокойная погода преимущественно без осадков. «Мы увидели солнышко. Завтра, 10 октября, и в первой половине 11 октября такая погода должна сохраниться. Однако 11-го числа уже ближе к вечеру, по прогнозу синоптиков, очередной циклон принесёт нам дожди и усиление ветра. Ветер прогнозируется больше 15 метров в секунду, но пока по прогнозу он всё-таки 20 метров в секунду достигать не должен», – заключила Тала Нещадимова.

Напомним, что 7 и 8 октября Псковскую область накрыли ливни и сильный ветер, из-за чего в регионе осталось без света 230 населённых пунктов.