Открытый турнир по волейболу прошёл в Себежском районе

18:04, 09 октября 2023, ПАИ

Открытый турнир по волейболу, посвящённый Дню учителя, среди девушек младшей возрастной группы прошел в Идрице Себежского района 7 октября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортшколы «Бригантина», пустошкинского «Центра дополнительного образования для детей», себежского клуба физической подготовки, а также невельской и Идрицкой спортшкол.

Идрица переиграла Невель, но уступила команде Пустошки. В свою очередь, девушки из Пустошки проиграли команде Невеля. По разнице выигранных и пропущенных мячей в играх между собой победу одержала команда девушек из Идрицы, второе место досталось спортсменкам из Невеля, а третье место заняли волейболистки Пустошки. Команда Пскова в борьбе переиграла девушек из Себежа и заняла четвертое место. Лучшими игроками названы капитан идрицкой команды Ксения Ананьева, Мария Савченко из Невеля и Анна Андреева из Пустошки.

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