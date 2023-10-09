Николай Красиков поблагодарил коллег из Псковского перинатального центра за работу

20:13, 09 октября 2023, ПАИ

Николай Красиков, который покинул пост главного врача Псковского клинического перинатального центра и главного внештатного акушера-гинеколога Псковской области, поблагодарил бывших коллег за совместную работу.

«Хочу поделиться с вами тёплыми словами и выразить огромную благодарность коллегам за неоценимую поддержку и совместное время плодотворной работы», – обратился он к ним на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что за два года медучреждение освоило инновационные методы лечения, удалось расширить спектр медуслуг, повысить уровень комфорта для пациентов, а также открыть новое гинекологическое отделение.

Кроме того, перинатальный центр получил статус клинического с возможностью организовать обучение молодых кадров, расширил штат узких специалистов (эпидемиолог, уролог, терапевт), создал горячую линию главврача для оперативного решения любых вопросов, а также начал привлекать высококвалифицированных специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

На базе Псковского перинатальный центра проводятся обучающие занятия для повышения профессионального уровня специалистов, организовываются бесплатные приёмы врачей-репродуктологов. Также удалось реорганизовать акушерский дистанционный консультативный центр для оказания высококвалифицированной помощи беременным и роженицам из групп повышенного перинатального риска, открыть реанимационно-консультативный центр для новорождённых с бригадами эвакуации.

«Я горжусь каждым достижением, которое мы совместно осуществили, и надеюсь, что наша работа будет продолжаться и развиваться дальше», – сказал он. Кроме того, Красиков выразил благодарность комитету по здравоохранению и правительству Псковской области за поддержку, помощь и особое внимание к перинатальному центру.

«Псковский перинатальный центр навсегда останется в моём сердце, и я буду следить за его развитием и успехами», – написал Николай Красиков.