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Общество

Завершились восстановительные работы на станции Дно после схода цистерн с рельсов

Восстановительные работы на станции Дно железнодорожники завершили к 16:30, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Специалисты ОЖД приняли необходимые меры для ликвидации последствий схода цистерн с рельсов. Все вагоны-цистерны подняли, восстановили железнодорожные пути. Станция работает в полном объёме. На движение других поездов инцидент не повлиял, пострадавших нет.

Напомним, 9 октября в 5:00 в парке станции Дно Псковской области при движении грузового поезда произошёл сход четырёх вагонов-цистерн грузового поезда № 2424.

На Октябрьской железной дороге был создан оперативный штаб. На месте работали бригады восстановительного и пожарного поезда, сотрудники ЭКОСПАС.

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