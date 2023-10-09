Завершились восстановительные работы на станции Дно после схода цистерн с рельсов

19:25, 09 октября 2023, ПАИ

Восстановительные работы на станции Дно железнодорожники завершили к 16:30, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Специалисты ОЖД приняли необходимые меры для ликвидации последствий схода цистерн с рельсов. Все вагоны-цистерны подняли, восстановили железнодорожные пути. Станция работает в полном объёме. На движение других поездов инцидент не повлиял, пострадавших нет.

Напомним, 9 октября в 5:00 в парке станции Дно Псковской области при движении грузового поезда произошёл сход четырёх вагонов-цистерн грузового поезда № 2424.

На Октябрьской железной дороге был создан оперативный штаб. На месте работали бригады восстановительного и пожарного поезда, сотрудники ЭКОСПАС.