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Общество

Более 7 млн рублей потратят на вывоз и складирование снега из Пскова

Более 7 млн рублей готовы потратить в Пскове на оплату работ по вывозу и складированию снега. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Более 7 млн рублей потратят на вывоз и складирование снега из Пскова. Фото: ПАИ

Согласно контракту, земельный участок подрядчика должен находиться на расстоянии не более пяти километров от города, но при этом вдали от водоохранных зон водных объектов населённого пункта. Въезд на территорию должен быть оснащён контрольно-пропускным пунктом, оборудованным телефонной связью и системой видеонаблюдения.

Также подрядчик должен будет ежедневно сообщать в МКУ Пскова «Специализированный заказчик» данные о количестве вывезенного из города снега.

Вывозить и складировать снег на полигоне исполнитель должен будет до 30 ноября 2024 года.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Специализированный заказчик», недавно созданное в помощь управлению городского хозяйства.

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