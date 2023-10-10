Второй слой асфальта укладывают на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе

10:01, 10 октября 2023, ПАИ

Подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальтового покрытия на двухкилометровом участке автодороги Плюхново – Кудряницы. Об этом пишет газета Куньинского района «Пламя».

Одновременно идет отсыпка обочин, как сообщает консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и энергетики администрации района Вера Максимова. Ремонт близится к завершению. Приемка работ запланирована на пятницу,13 октября.

Решение о проведении ремонта 1,5-километрового участка автодороги Плюхново – Кудряницы в этом году было принято во время визита губернатора Михаила Ведерникова в Куньинский район минувшим летом. Еще полкилометра удалось добавить благодаря образовавшейся экономии в ходе аукциона по выбору подрядной организации.