Наталья Фёдорова призвала подрядчика ускорить темпы строительства инженерных сооружений в Борисовичах

11:05, 10 октября 2023, ПАИ

Увеличить темп работы по строительству инженерной инфраструктуры в деревне Борисовичи Псковского района порекомендовала глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района сообщила, что на строительной площадке прошла еженедельная планёрка. Вместе с представителями подрядчика и инспектором Росстройконтроля Наталья Фёдорова обсудила ход работ.

На объекте специалисты прокладывают две ветки безнапорного участка трубопровода ливневой канализации и проводят испытания. «Котлован под очистные сооружения полностью готов. Однако погодные условия уже подгоняют по срокам. В связи с этим порекомендовали подрядной организации ООО «Дом» увеличить темп работы, количество техники и работников для соблюдения установленных муниципальным контрактом сроков работ – до конца 2023 года», – подчеркнула глава муниципалитета.

Также подрядчик приступил к разработке котлована под колодезно-насосную станцию (КНС). По словам Натальи Федоровой, оборудование для КНС и локального очистного сооружения уже доставили на строительную площадку. «Работы реализуются под постоянным контролем администрации Псковского района и под надзором инспектора Росстройконтроля», – отметила глава района.

Напомним, в настоящее время идет строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в рамках комплексного освоения земельного участка, чтобы в дальнейшем на этой площадке с подготовленной инфраструктурой были возведены жилые кварталы.