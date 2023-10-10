Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области 11 октября

11:45, 10 октября 2023, ПАИ

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 11 октября. Утром местами обещают небольшой дождь, а днём он пройдёт в большинстве районов. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, днём порывистый. Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём – от +7 до +12.

Напомним, что циклон с дождями и усилением ветра вернётся в Псковскую область во второй половине дня 11 октября. Однако ветер ожидается до 15 метров в секунду, а не до 20, как это было в прошедшие выходные.