Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учебники по истории России для старшеклассников обновят к следующему году

Новые учебники по истории для учеников старших классов будут готовы к новому учебному году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

По его словам, в новых учебниках планируют изменить абзац о репрессированных народах.

«Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьёва, Ключевского, тоже вносили в своё время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдёт уже в 10 и 11 классы», – пояснил ректор МГИМО.

Напомним, новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции в школах начали использовать с 1 сентября 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

«Грибы не отпускают». Псковские грибники продолжают тихую охоту
10 октября 2023

Присоединиться к марафону донорства костного мозга могут псковичи
10 октября 2023

Борис Елкин показал сердце будущего фонтана в Пскове
10 октября 2023

Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области 11 октября
10 октября 2023

Покровская башня в Пскове переходит на зимний режим работы
10 октября 2023

135 бригад продолжают восстанавливать электросети в Псковской области
10 октября 2023

Наталья Фёдорова призвала подрядчика ускорить темпы строительства инженерных сооружений в Борисовичах 
10 октября 2023

Более 55 миллионов человек посетили профплатформу «Билет в будущее» за месяц

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...