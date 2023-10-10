Учебники по истории России для старшеклассников обновят к следующему году

12:32, 10 октября 2023, ПАИ

Новые учебники по истории для учеников старших классов будут готовы к новому учебному году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

По его словам, в новых учебниках планируют изменить абзац о репрессированных народах.

«Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьёва, Ключевского, тоже вносили в своё время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдёт уже в 10 и 11 классы», – пояснил ректор МГИМО.

Напомним, новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции в школах начали использовать с 1 сентября 2023 года.