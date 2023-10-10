Беглянка Бухля облюбовала место в лебедином пруду

18:42, 10 октября 2023, ПАИ

Сбежавшая Бухля оставляет следы своего пребывания на территории подворья в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Подворье « Птичий дворик» Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что выдра была замечена сотрудниками «Птичьего дворика» сегодня, 10 октября. «Видели Бухлю! Радовались, как дети всем подворьем. Страшно было, что случайно забредет куда-то и потеряется», – признались сотрудники подворья.

По их словам, выдра оставляет заметные следы пребывания на территории подворья.

«Погрызанный перец раскидала, а потом мы ее видели в прудке с лебедями, так что туда потащим ее домик. Обустраивается наша красавица. Безумно рады, что она на территории, скоро снимем видео», – отметили сотрудники «Птичьего дворика».