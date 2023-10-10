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Общество

Беглянка Бухля облюбовала место в лебедином пруду

Сбежавшая Бухля оставляет следы своего пребывания на территории подворья в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Подворье « Птичий дворик» Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото с прошедшего праздника тыквы. Фото: "Птичий дворик"

Отмечается, что выдра была замечена сотрудниками «Птичьего дворика» сегодня, 10 октября. «Видели Бухлю! Радовались, как дети всем подворьем. Страшно было, что случайно забредет куда-то и потеряется», – признались сотрудники подворья.

По их словам, выдра оставляет заметные следы пребывания на территории подворья.

«Погрызанный перец раскидала, а потом мы ее видели в прудке с лебедями, так что туда потащим ее домик. Обустраивается наша красавица. Безумно рады, что она на территории, скоро снимем видео», – отметили сотрудники «Птичьего дворика».

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