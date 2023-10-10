Погода нас не испугала: Алексей Никитин подвёл итоги «Марафона шефа»

15:27, 10 октября 2023, ПАИ

Председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл итоги чемпионата и первенства Псковской области по спортивному ориентированию «Марафон шефа», которые прошли в Глотах Псковского района 8 октября.

Напомним, что в соревнованиях приняло участие около 300 человек.

«В этом году был рекорд по количеству участников в рамках традиционных соревнований «Марафон шефа». Самой старшей участнице Людмиле Горшковой более 80 лет», – поделился председатель Федерации спортивного ориентирования.

Также в соревнованиях принял участие чемпион мира и Европы по спортивному ориентированию петербуржец Дмитрий Цветков.

Алексей Никитин подчеркнул, что несмотря на погодные условия, старты прошли по плану. «Погода нас не испугала. До старта дождь не прекращался, а в момент соревнований выглядывало солнце. С погодой нам повезло. Холод никого не беспокоил», – сказал он.

В соревнованиях было разыграно 38 комплектов наград. Также победители получили плед с картой дистанции, на которой они участвовали в соревнованиях.

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