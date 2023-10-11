Великолучанка стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия»

09:25, 11 октября 2023, ПАИ

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия» и лауреатом I степени в номинации «Из века в век» для династий со стажем более 300 лет стала директор школы № 6 Великих Лук Наталья Любавина. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на управление образования города.

Очный формат проходил в Уфе.

Наталья Любавина успешно выступила на мастер-классах и семинарах, продемонстрировав педагогическое мастерство.

Династия педагогов в её жизни насчитывает 20 человек, а общий стаж составляет 565 лет. На конкурс Наталья Любавина готовила выступление, в котором представила три поколения.

Всего за право участвовать в финале боролись 630 династий из 78 регионов России. В финал вышли представители 21 династии.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках Года педагога и наставника.