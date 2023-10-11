Стали известны подробности ДТП в Великих Луках с участием скорой помощи

10:22, 11 октября 2023, ПАИ

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием скорой помощи, перевозившей пятимесячного ребёнка. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на ОМВД России по городу Великие Луки.

10 октября в 20:11 у дома № 16/24 на улице Зверева 37-летний водитель автомобиля «Газель Next» проезжал перекресток с включёнными световыми и звуковыми сигналами на запрещающий сигнал светофора. Там произошло столкновение с автомобилем Toyota RAV под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирке скорой, фельдшеру и водителю. Установлено, что водители были трезвы.

По данному факту выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что скорая с пятимесячным ребёнком попала в ДТП в Великих Луках.