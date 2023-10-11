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Общество

Более 150 человек станут участниками фестиваля «Мой Пушкин» в Псковской области

Открытие Всероссийского творческого фестиваля «Мой Пушкин» пройдёт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 12 октября. В мероприятии примут участие более 150 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Торжественная церемония состоится в научно-культурном центре музея в Пушкинских Горах по адресу: бульвар Гейченко, 1. Она начнётся в 15:30.

В музее уточнили, что на фестиваль нынешнего года поступили заявки из Москвы, Мурманской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Псковской, Рязанской областей и Ставропольского края, а также из дальнего и ближнего зарубежья (Белоруссия, Индия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Франция). Всего более 150 человек. 

Конкурсную программу фестиваля проведут в номинациях «Художественное слово», «Исследовательская и реконструкторская деятельность», «Литературное творчество», «Иллюстраторы», «Хореография», «Инструментальная», «Театр».

Сегодня, 11 октября, молодёжь, участвующая в фестивале, уже отправилась на прогулки и специальные экскурсии по мемориальным усадьбам Пушкинского заповедника, «Пушкинской деревне», музею-мельнице в Бугрово и в Святогорский монастырь.

Напомним, что Всероссийский творческий фестиваль с международным участием «Мой Пушкин» проходит с 11 по 15 октября в Псковской области. Молодые пушкинисты представят на конкурс творческие работы. Для их оценивания в жюри пригласили ведущих специалистов, сотрудников Пушкинского музея, преподавателей гуманитарных вузов и деятелей искусства.

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