Порядка 30 юридических лиц Псковской области обращаются в «Экопром» для заключения договора ежемесячно

17:37, 11 октября 2023, ПАИ

Ежемесячно порядка 30 юридических лиц обращаются в адрес регоператора с целью заключения договора на оказание услуги по обращению с ТКО. Разъяснительная работа филиала ООО «Экопром» с юрлицами даёт положительные результаты, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«При осуществлении любого вида деятельности образуются отходы. На сегодняшний день бюджетные организации, крупные торговые сети и индивидуальные предприниматели, действуя в рамках законодательства, обустроили личные контейнерные площадки или приобрели индивидуальные контейнеры и заключили договор с регоператором», – отметили в «Экопроме».

При этом остаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые, имея в собственности или арендуя помещения, продолжают пользоваться контейнерными площадками и контейнерами, принадлежащими собственникам многоквартирных домов. Так они не оплачивают услугу по обращению с ТКО. Это приводит к перенакоплению отходов, завалу и загрязнению контейнерных площадок.

Собственники контейнерных площадок, управляющие компании и жильцы многоквартирных домов вправе контролировать, не используется ли их площадка для складирования отходов недобросовестными юридическими лицами.

«Если вы заметили, что на вашей контейнерной площадке началось массовое складирование отходов, можно обратиться в адрес регоператора в личные сообщения группы https://vk.com/mehpskov через социальную сеть «ВКонтакте» и наши специалисты проверят наличие договора у юридического лица, осуществляющего пользование вашим мусорным контейнером», – заключили в обращении.