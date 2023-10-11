В России планируют ввести безвизовый режим с рядом стран Ближнего Востока

19:01, 11 октября 2023, ПАИ

Россия может отменить туристические визы для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии в 2024 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

«Я думаю, что перспектива – это следующий год. Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений», – сказал замминистра.

Вахруков добавил, что вариант безвизового передвижения туристов из этих стран активно разрабатывается ведомством.

Ранее, 11 сентября, о работе над снятием визового режима с указанными странами сообщил министр экономического развития Максим Решетников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также указал, что у России есть практика групповых безвизовых поездок с Ираном и Китаем.

Ранее также сообщалось, что в России планируют ввести безвизовый режим с Латинской Америкой.