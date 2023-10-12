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Общество

В России вступил в силу закон о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов

Уголовная ответственность в отношении особо ценных растений и грибов, которые внесены в Красную книгу, вводится в России с 12 октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Речь идёт о новой статье Уголовного кодекса 260.1.

В Минприроды сообщили, что в правительство внесён проект постановления, который утверждает перечень «особо ценных видов». За их уничтожение или оборот грозит наиболее строгое наказание.

«В него вошли такие растения, как женьшень настоящий, родиола розовая – за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области. А из грибов – рядовка мацутакэ», – пояснили в ведомстве.

Теперь за их незаконный сбор предусмотрено лишение свободы до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. А если уничтожение ценных видов демонстрировали в Сети или воспользовались служебным положением для их сбора, то наказание увеличивается до шести лет, а штраф — до двух миллионов рублей.

Максимальное наказание по «грибной» статье – до девяти лет со штрафом до трёх миллионов рублей – предусмотрено за оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или интернета группой лиц по предварительному сговору.

В Минприроды добавили, что контроль за незаконным сбором и оборотом ведёт МВД России, Пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.

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