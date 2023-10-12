В Пскове сегодня ожидается до +14 градусов
12 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть умеренный западный ветер, днем в отдельных районах порывистый. Температура днем +9...+14, ночью +3...+8.
В Пскове кратковременные дожди, температура днем +12...+14, ночью +5...+7. В Великих Луках днем кратковременные дожди, ночью без существенных осадков, температура днем +12...+14, ночью +5...+7.
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