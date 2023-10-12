В Пскове сегодня ожидается до +14 градусов

09:17, 12 октября 2023, ПАИ

12 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный западный ветер, днем в отдельных районах порывистый. Температура днем +9...+14, ночью +3...+8.



В Пскове кратковременные дожди, температура днем +12...+14, ночью +5...+7. В Великих Луках днем кратковременные дожди, ночью без существенных осадков, температура днем +12...+14, ночью +5...+7.