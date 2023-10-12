68 крыш домов отремонтировали в Псковской области в этом году

10:01, 12 октября 2023, ПАИ

68 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области с начала года. Ремонт ещё 13 крыш находится на завершающей стадии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Всего в этом году в Псковской области запланирован ремонт 247 конструктивных элементов в 189 многоквартирных домах, более 40 % от общего объёма работ приходится на капитальный ремонт крыш – в 2023 году региональный оператор планирует отремонтировать 105 крыш.

Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту трёх крыш и двух фасадов многоквартирных домов приняты в Великих Луках.