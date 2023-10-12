«Луки-Энергия» проведёт гостевой матч против «Родины-М» в воскресенье

10:05, 12 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт гостевой матч против московской «Родины-М» в рамках 13-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Спартаковец» в воскресенье, 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

После 12 проведённых туров великолучане имеют 12 очков. В их активе три победы, три ничьих и шесть поражений. В прошлом матче «Луки-Энергия» обыграла кировское «Динамо» со счётом 2:0 и прервала неприятную серию из четырёх поражений подряд.

«Родина-М» является молодёжной командой московской «Родины», которая выступает в первой лиге России. Футболисты находятся на десятой строчке в турнирной таблице и имеют 14 очков.

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