Осенняя рыбалка: щучье озеро, нашествие бакланов и черепахи в псковских водоёмах

19:23, 16 октября 2023, ПАИ

В конце сентября, впервые побывав на этом лесном озере, я удивился неожиданно крупному размеру щук, там обитающих. И хотя мы их не поймали, трёхкилограммовых и пятикилограммовых «крокодилов» подержали на крючке, были они уже почти в подсачке, но... Щучье озеро заколдовало и манило. Ещё трижды мы там побывали.

Местные рыболовы о таких щуках и не слыхивали

Выезд второй. На этот раз на этом удивительном лесном озере был один, без товарищей – по самым разным причинам никто не смог поддержать мою компанию. Понравилась мне прошлая рыбалка. И очень захотелось поймать крупную осеннюю щуку, в наличии которой я убедился два дня назад.

Приехал на поляну у озерка первым, правда, тут же через пару минут подъехали жигули с двумя местными рыболовами. Пока собирались – качались, разговаривали о том о сём. Они удивились, что я из Пскова: мол, а кто вам сказал, что здесь щука ловится? На что я ответил, что сию тайну в наше время вряд ли можно сохранить: и товарищи мои уже здесь были, да и я в прошедшую субботу побывал и очень хорошо порыбачил. Рассказал им и про «трёшку», и про «пятёру». Один из них удивился, сказал, что тут рыбачит много лет, но самую крупную щуку словил лишь на 2 300 граммов.

Мужики нормальные, моего возраста, даже вызвались помочь, когда услышали рассказ про клапаны для моей лодки (два часа вчера потратил, объехал почти все рыболовные магазины – клапанов для древнего «Нордика-280» нигде нет, а старые, два из четырёх, травят воздух). Один из рыболовов предложил заехать к нему домой после рыбалки: у него, мол, такие имеются. Я поблагодарил, но отказался: думаю, когда свою большую лодку буду забирать из ремонта, то «Нордик» сдам в руки мастера – и проблема, надеюсь, решится. Оба рыболова собрались быстрее меня и на вёслах отправились на воду.

И в туман клюёт, оказывается

В 6:30, когда я подъехал к берегу, на моём автотермометре был всего +1 градус. И туман. И по дороге он во многих местах был, и над всем озерком висел пеленой. Не сказать, что молоко, но кое-где он был довольно густой, и лодки с рыбаками в нём то исчезали, то их очертания чётко угадывались, как «Летучий голландец» (легендарный корабль-призрак, появляющийся из ниоткуда и исчезающий в никуда). Стояла звенящая тишина, и мне было отчётливо слышно, как один из приехавших рыболовов уже минут через десять, а то и меньше, откуда-то из тумана воскликнул: «Первая есть!» За мою двадцатилетнюю плотную рыболовную практику я, естественно, не раз попадал в такую «молочную» погоду, но не припомню, чтобы в туман клевало. А тут – на тебе. И у меня, как только я вышел на воду, почти подряд клюнуло три щучки – две отпустил, а одну, граммов на 800, взял.

Туман держался недолго, около полутора часов, потом его медленно стянуло с озера и подняло вверх. И всё это время на удивление поклёвывало. Но размер хищницы был невелик – 800-1000 граммов. Часа за три поймал с десяток, но взял лишь три. С утра нас было всего трое на воде, часам к девяти прибыло ещё несколько человек, в том числе знакомец по прошлой рыбалке из местных. И кстати, он в этот день выловил, наверное, самую крупную щуку из всех рыболовов. Его громкоговорящий голос оповестил об этом всю округу. Мы узнали, что у него и подсачка сегодня нет, и под жабры он никогда щуку не берёт, и что затащил он пойманную щуку, обхватив её за спину сразу за головой, и в ней почти два килограмма.

Около десяти часов я заметил на берегу знакомую машину, а рядом с ней ещё более знакомую лодку оранжевого цвета – похоже, товарищи подъехали. Пока они собирались, худо-бедно, но щука ещё поклёвывала, а как вышли на воду, то клёв и прекратился. Утренний выход щуки закончился. Примерно три следующих часа хищница отдыхала. Большинство рыболовов за это время уехали, остались четыре лодки из десяти. А где-то с половины второго и до половины третьего зубастая отметилась ещё одним выходом. За этот час я поймал штук пять-шесть острозубых разбойниц, и на этот раз их размер чуть увеличился, правда ненамного: все оказались весом чуть за килограмм.

Запомнилось окончание рыбалки: уже направил свою лодку в сторону стоянки с твёрдым намерением закончить и на последнем проходе словил подряд две щуки. Итоговый улов у меня оказался приличным. Я развернулся, подплыл к товарищам и предложил половину своего улова. На что они с радостью согласились. Отдал штук пять-шесть и домой привёз столько же. Хорошая рыбалка получилась. Надежды, правда, были на крупную щуку, хотя бы на одну, но в этот раз даже «полторашки» в улове не оказалось. Бывает.

Непуганые

Третья попытка поймать крупную щуку на этом озерце состоялась уже в начале октября. «Крокодилы» здесь имеются, своими глазами видели. Были вдвоём с товарищем. Приехали рано, думали, первыми будем, но, как оказалось, ошиблись. Ровно посередине поляны стояла палатка, рядом – столик, два кресла, чуть в стороне – автомобиль. Видать, какие-то заезжие рыболовы, ни разу тут не бывавшие. Ну как так можно располагаться, что для других почти места не остаётся? То ли спят они ещё, то ли уже на озере, но, скорее, второе, так как их лодки на берегу нигде не было видно. И как только мы выплыли, то рыбачки и обнаружились: оказывается, они сети на ночь поставили и с рассвета их снимали. В одну из сетей мой товарищ почти сразу же и въехал, притом с обрывом и потерей воблера. Ещё через полчаса он и вторую сетку на винт намотал.

Смелые, а скорее всего, безбашенные эти парни. Если увидят местные рыболовы хулиганство на своём озере, то «бракушам» и уехать отсюда не на чем будет – минимум колёса проколют, а то и физиономию разукрасят. Тут и местные подъехали. Ночные рыболовы к этому времени сети вынули, но на берег выбраться не успели. Общедоступный подъезд к озеру здесь единственный, и выход с воды, естественно, тоже. И так получалось, что на поляне всё время кто-то был, браконьеры не решались выбираться на берег, отплыли в сторону в камыши и долго там стояли. Уж когда они выбрались и с каким успехом, я не заметил, но таких непуганых любителей сеточной ловли я давно не встречал.

Расписание клёва

Два часа прошло, четыре – и не клюёт. До 13:00 ни тычка, ни удара, ни поклёвки. Неожиданно. И погода вроде бы подходящая: пасмурно, небольшой ветерок. Вспомнили знакомого, он два дня до нас тут рыбачил и уехал, так и не увидев ни одной поклёвки. Неужто всё закончилось? Не должно. Я всегда вспоминаю наставление старых щукарей: «Если ты уверен, что щука под тобой имеется, то она обязательно клюнет. Жди». И действительно, это правило работает: жор далеко не каждый раз бывает, а три-четыре щучьих поклёвки имеем на каждой рыбалке.

И сегодня поклевало, но ждать пришлось довольно долго, до 13:00. Рыбаков было много – одиннадцать лодок. Для этого озерца многовато, но все поместились и понемногу поймали. И я словил две «полторашки», две «килушки» и окуня граммов на 250. И мой товарищ тоже обрыбился. Клёв продолжался всего-то около получаса. Он начался как по команде, я видел, как одновременно выуживали щуку сразу на четырёх лодках. И так же, разом, он и прекратился.

Сколько рыбачу, столько и удивляюсь: кто в рыбьем царстве и по каким правилам составляет расписание клёва? Как ни пытаются рыболовы познать эту главную тайну природы, так она тайной и остаётся. И это хорошо. Человек – главный враг природы. И если бы рыболовы вдруг каким-то образом вызнали все секреты, то рыбы, я так думаю, в наших реках и озёрах уже давно бы не осталось.

В 14:00 мы свинтили с озера. И вовремя. По дороге такой ливень начался, что дворники едва успевали очищать лобовое стекло. Особенно сильно он влил, когда я ехал уже по городу: ну хоть останавливайся! На стоянке возле дома из-за ужасно плохой видимости чуть бампер свой не повредил: не вписался в поворот, наехал на куст, но без последствий. А ведь смотрел накануне прогноз погоды – и днём дождя не обещалось.

Озеро затихло?

Четвёртый выезд, заключительный. Ещё через пару дней вновь отправились сюда же. Ведь есть там крупная щука. И вновь не достигли желанной цели. Не то что крупной щуки не поймали, но я, например, словил всего одну щучку и поимел лишь две поклёвки за шесть часов рыбалки. У товарища итог получше, но тоже ни о чём. И рыбаков почти никого не было. Затихло озеро. Самая первая из четырёх рыбалок оказалась и самой лучшей, а дальше – по убывающей и почти до нуля.

Решили мы попрощаться с этим удивительным озерком до следующего года. Пора переключаться на привычные просторы Раскопельского залива Чудского озера. Оттуда, кстати, очень даже хорошие известия начали приходить. Жёлтый берёзовый лист – рыболовная примета верная и подтвердилась в очередной раз. На подходе ещё две осенние приметы природы, на которые мы всегда обращаем внимание и стараемся активный жор щуки в это время не пропустить: это пролёт гусей с севера и очень короткий период за два-три дня до первого ледостава. Эти активные фазы клёва хищника впереди, и о них я обязательно расскажу.

Бакланы и черепахи – признаки изменения климата

Не только на щуке сосредотачивал я своё внимание. Все четыре раза я наблюдал бакланов над озером – и по одному, и по несколько штук. И большую стаю из трёх десятков особей видел, но она, скорее всего, обитает в окрестностях более солидного соседнего водоёма. Расплодилось их во множестве везде и всюду.

Ещё 50 лет назад в Псковской области атлантических бакланов и близко не было. А сейчас наблюдается просто какое-то нашествие этих птиц на псковские водоёмы. В окрестностях Тёплого озера, на севере Псковского и на юге Чудского озёр поселились огромные колонии бакланов. Орнитологи с начала их появления в нашем регионе классифицировали их как редких залётных, потом как пролётных, в начале нулевых годов – уже как перелётных гнездующихся, а теперь они уже и зимующие. Бакланы не каждый год стали улетать на юг. В день каждый баклан съедает не менее 500 граммов рыбы, а также является одним из основных переносчиков болезней рыб. Более подробно я уже рассказывал о бакланах нашим читателям. Очень вредная и никому не нужная птица.



Фото: предоставил Николай Бесклёвный



Фото: предоставил Николай Бесклёвный



Фото: предоставил Николай Бесклёвный





А тут ещё товарищ-рыболов из Луги Ленинградской области прислал фото, на котором запечатлена и вовсе невидаль для наших краёв – черепаха, да ещё какая-то необычная, очень разноцветная. Её поймали в сентябре этого года в рыболовные сети в устье реки Шелони. Так далеко на север черепахи вроде бы ещё не забирались. Хотя, как предполагают ихтиологи, на юге Ленинградской области и на севере Псковской черепахи пока ещё постоянной прописки не имеют, а встречающиеся экземпляры – завозные.

Изменение климата, потепление налицо.

Современный помощник грибника и рыболова

На последних рыбалках мне очень здорово помогал смартфон с навигацией Guru Maps: очень хорошая программа. Пользуюсь я ею всего месяц, но и на грибах она великолепно себя проявила, а теперь вот и на рыбалке. И поразила меня эта программа с первого раза. Накануне одной из поездок за грибами сын предложил и установил её на мой смартфон. Поездка в лес была впереди, а на другое утро я отправился в… магазин. И для опробования включил Guru Maps. Начал движение, посмотрел – работает, но что к чему, сразу, да ещё на ходу не разобрать.

Сходил за покупками, дома открываю смартфон и начинаю разглядывать, что же там получилось. И был просто ошарашен: не только мой путь отрисовала программа, но при увеличении были видны даже все мои перемещения внутри магазина между полками и кассами. Я тут же поделился с супругой: «Смотри, как интересно и чётко». Она сначала удивилась, а потом тут же спросила: «А чего ты шарахался там из угла в угол столько раз?» Чего-чего – сначала хлеб не в том углу оказался, потом яйца было не найти, ходил и спрашивал у продавца, а потом такая же история с чёрным перцем: опять самому было не найти, и опять ходил спрашивать. И все мои петляния и хождения туда-сюда при максимальном увеличении были отчётливо видны на экране смартфона – каждый шаг можно было отследить.

Что и делаю теперь на каждой рыбалке. Оттолкнувшись от берега, я сразу включал запись трека, на экране чётко был виден след всех моих передвижений по озеру. И как только я ощущал щучий удар или происходил сход щуки, то я продолжал двигаться в прежнем направлении ещё метров тридцать, а затем круто разворачивался и становился строго на свой след. Графика и возможности навигационной программы позволяли двигаться по прежнему маршруту, не отклоняясь от него даже на метр. И если не с первого раза, то со второго или третьего, но щука обнаруживалась, и такие мои манёвры не всегда, но довольно часто заканчивались поимкой зубастой разбойницы. Что это была щука, которая минуту-другую назад ударяла или сходила с моих крючков, утверждать на 100 % невозможно, но предполагаю, что именно так на самом деле и есть. Но бывало, что повторные развороты и проходы результата никакого не приносили, и тогда я через полчаса вновь возвращался на этот «ударный» маршрут – и щука опять себя проявляла. Отличная помощница эта умная навигационная программка. У Guru Maps много полезных функций, но главные достоинства в том, что для её работы не требуется интернет, работает по GPS-сигналам (от спутников), и она бесплатная (есть более продвинутый профессиональный вариант Guru Maps Pro, вот за него уже надо заплатить). Главное, отправляясь в лес или на воду, не забудьте на 100 % зарядить свой смартфон.

И топографическая карта Псковской области легко и бесплатно загружается. В лесу и путь к грибным местам теперь легко найти, а главное – обратную дорожку к машине. И точки, и маршруты она запоминает. Для любителей утренних пробежек, пеших или велосипедных прогулок Guru Maps тоже очень полезна: и общий километраж виден, и скорость передвижения, и время в пути, и несколько ещё полезных функций имеется. В общем, меня эта навигационная программка на сегодняшний день устраивает полностью.