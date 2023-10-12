Первый мастер-класс проекта «Школа художников» прошёл в Пскове

16:10, 12 октября 2023, ПАИ

Первый мастер-класс проекта «Школа художников» прошёл на площадке Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, передаёт корреспондент ПАИ.

Художник и исследователь Александр Некрасов провёл разбор внутренней структуры живописного произведения на примере классического искусства, познакомил студентов – участников мастер-класса с принципами организации художественного пространства.

Напомним, в Пскове стартовал проект «Школа художников», который позволит начинающим художникам поработать на пленэре рядом с ведущими российскими живописцами и графиками. Запланирована серия мастер-классов по живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу. Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обучающихся изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведениях, а также самостоятельно. В финале проекта в ноябре планируется организация коллективной художественной выставки в Пскове.