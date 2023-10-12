Концертные площадки Пскова стали привлекательнее – Дмитрий Яковлев

16:56, 12 октября 2023, ПАИ

Городские концертные площадки Пскова после модернизации становятся более привлекательными для зрителей и выступающах. В частности, на двух основных площадках для тренировок коллективов художественной самодеятельности Пскова – в Доме офицеров и Городском культурном центре – провели ремонт репетиционных залов. Кроме того, был проведен косметический ремонт, заменены инженерные коммуникации. Концертные площадки качественно преобразились. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев в ходе программы «Минкульт» на «Серебряном дожде».

По словам Дмитрия Яковлева, в здании Дома офицеров недавно отремонтировали большой репетиционный зал.

«Начинали с малого, думали, отделаемся косметикой. Но вскрылись более глубокие проблемы: а потому поменяли отопление, электрику», – сказал Дмитрий Яковлев.

Он также отметил, что в Псковском ГКЦ отремонтировали танцевальный зал и балюстраду второго этажа, однако ремонт еще продолжается. Помещение танцзала планируется дополнительно оборудовать световыми приборами. По словам Дмитрия Яковлева, уже начали крепление конструкций.

«Теперь уже можно проводить мероприятия совсем на другом уровне. Уже новогодние мероприятия, надеюсь, мы встретим совсем в другом здании», – подчеркнул он.