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Культура

Псков всё чаще становится частью федеральной культурной повестки – эксперт

Всё больше культурных мероприятий федерального уровня проходит на площадках Пскова и области. С чем это связано, рассказал начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псков всё чаще становится частью федеральной культурной повестки. Фото: ПАИ

«Мероприятия совершенно точно выросли с точки зрения художественного наполнения. К нам приезжают потрясающие артисты, концерты невероятные проходят. Одни только выступления, которые в кремле устраиваются с участием Мариинского театра, чего только стоят», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

В качестве примера мероприятий федеральной повестки он привёл недавно проведённые – Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, Пушкинский праздник поэзии, фестиваль Crescendo, который проходит уже два года подряд.

Дмитрий Яковлев также отметил, что в Пскове после пандемии коронавируса вырос запрос на проведение массовых городских мероприятий. К тому же работоспособность творческих коллективов повышается, так как модернизируются культурные площадки. Вместе с этим растёт престиж профессии работника культуры. Всё это влияет на повышение качества проведения мероприятий и интерес к ним.

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