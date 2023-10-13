Делегация Псковской области договорилась в Минске о развитии образовательного туризма

11:13, 13 октября 2023, ПАИ

Делегация Псковской области находится с официальным визитом в Минске. Основное внимание в рамках официального визита приковано к обсуждению вопросов сотрудничества в сфере образования, туризма и молодежной политики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе делегации, которую возглавляет первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, – руководители исполнительных органов и управлений правительства: председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков, врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики Кристина Лунева.

В первый день официального визита уже состоялся ряд деловых встреч, посвященных развитию сотрудничества между Псковской областью и Республикой Беларусь. Одна из них – с руководством Минского городского исполнительного комитета.

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран поприветствовал участников делегации в белорусской столице.

«Образование — тот потенциал, который мы готовы развивать совместно. В Минске более 250 школ, порядка 50 колледжей, около 30 вузов. Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Во многих учреждениях созданы экспозиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа. Начиная с установления тесных связей с отдельными учреждениями образования, важно развивать это направление и наполнять его реальными делами», – отметил Артём Цуран и подчеркнул, что совместное сотрудничество Минска и Псковской области пойдет на пользу детям двух стран.

В свою очередь Вера Емельянова выразила признательность белорусским коллегам, напомнив о многолетнем тесном сотрудничестве.

«Для наших детей нужно не просто создать благоприятную атмосферу, а наполнить ее образовательной составляющей. Мы заинтересованы в развитии образовательного туризма как стратегического направления сотрудничества с Минском. В первую очередь в сфере проектов, направленных на патриотическое воспитание, работу с молодежью. Предстоящий год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чрезвычайно важно рассказывать нашим детям правду, поведать все, что происходило. Для этого есть ресурсы и большое желание», – отметила Вера Емельянова.

По итогам участники встречи договорились выработать программу совместного взаимодействия, в том числе по обмену делегациями молодежи и педагогов.

Перспективы сотрудничества в реализации совместных проектов в области развития школьного и молодежного туризма белорусская и российская стороны, представители власти Псковской области рассмотрели и на совещании в Министерстве спорта и туризма Беларуси. Вопросы сотрудничества были обсуждены с первым заместителем министра спорта и туризма Беларуси Александром Дороховичем.

Участие Союзного государства в укреплении российско-белорусского партнерства стало темой встречи Веры Емельяновой с руководителем представительства постоянного комитета Союзного государства Марианной Щеткиной.

Официальная делегация Псковской области сегодня посетит ряд объектов сферы образования и обсудит направления взаимодействия с руководством Министерства образования Республики Беларусь. Планируется, что псковичи посетят одну из минских школ, а также Республиканский центр краеведения и экологии.

Напомним, в сентябре губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам сотрудничества Псковской области с Республикой Беларусь. В качестве одних из ключевых направлений дальнейшей работы как раз было определено культурное и молодежное взаимодействие, обмен опытом в сфере образования, открытие новых туристических маршрутов.