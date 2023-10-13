Форсайт-сессия в рамках реализации проекта «Мосты дружбы» собрала 150 участников в ПсковГУ

15:18, 13 октября 2023, ПАИ

Форсайт-сессия в рамках реализации проекта «Мосты дружбы» начала свою работу в актовом зале Псковского государственного университета. Мероприятие собрало 150 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По словам руководителя проекта «Мосты дружбы», начальника управления по молодёжной политике ПсковГУ Александры Тихоновой, целью проекта является расширение дружественного диалога молодёжи России и Белоруссии посредством создания условий для вовлечения представителей молодёжи двух стран в практико-ориентированную деятельность, развития молодёжной дипломатии, межгосударственного молодёжного сотрудничества, социально-общественной деятельности, инструментов социального проектирования, совместной познавательной и культурной деятельности. В перспективах – разработать не менее 20 совместных проектов.

В задачи проекта входит изучение ценностных ориентаций и установок молодёжи России и Белоруссии (открытое исследование), создание коммуникативной площадки для расширения диалога молодёжи Союзного государства, формирование навыков создания проектов у молодёжи и проведение итогового форума, защита проектов.

«Я надеюсь, что сегодняшний день и форум, который последует за форсайт-сессией, весь этот проект в целом даст вам новые идеи, новые возможности для развития. Вы получите толчок для того, чтобы развиваться в сфере дипломатии и международных отношений, а также волонтёрстве, активной жизненной позиции. У «Движения первых» огромное количество проектов и 12 направлений деятельности. Вы будете работать именно с направлением «Международные отношения». В скором времени к вам присоединятся коллеги из Белоруссии. Это очень важный опыт взаимодействия с представителями разных культур, народов и национальностей», – обратилась с напутственным словом к участникам руководитель регионального отделения «Движение первых» Екатерина Родина.

Участникам предстоит в командах разработать идеи социальных проектов и презентовать их.

«Перед нами сегодня стоит задача – к концу дня придумать и описать проектные идеи. В рамках совместной деятельности с Белоруссией предстоит сделать совместный проект. Хочу, чтобы фокус на этой амбициозной задаче вы изначально держали», – обратился к собравшимся председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Добавим, в конце июля текущего года проект команды управления молодёжной политики ПсковГУ «Мосты дружбы» получил грантовую поддержку в размере более 10,5 миллиона рублей от «Движения первых». Данный проект даст возможность консолидации в едином месте молодёжи двух стран, экспертов и наставников, которые будут способствовать выявлению и распространению лучших практик и инициатив в сфере международных и дипломатических отношений. Участники проекта научатся основам взаимодействия и работы в сфере молодёжной политики, образовательных проектов, транслирования лучших практик.