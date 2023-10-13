Около 100 кубометров мусора собрали на субботнике в центре Пскова
Около 100 кубометров мусора собрали участники городского субботника возле Гремячей горы на берегу Псковы сегодня, 13 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
Чистоту и порядок на территории наводили сотрудники правительства Псковской области, региональных комитетов, волонтёры, слушатели центра «Воин». Всего в субботники приняло участие около 400 человек.
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
Участники субботника расчистили от осенних листьев, мусора и веток зелёную зону от Гремячей башни до пешеходного моста. Всего привели в порядок более четырёх гектаров территории. В результате совместными усилиями собрали около 100 кубометров мусора.
Напомним, в Псковской области объявлен традиционный осенний месячник благоустройства, в рамках которого территории во всех муниципалитетах приводятся в порядок. Каждый желающий может внести посильный вклад в подготовку общественных пространств к зиме. Например, в Пскове осенний месячник уборки города стартовал 1 октября и продлится до конца месяца.
Псковские росгвардейцы прошли испытания на право ношения знака отличия спецподразделения