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Общество

Около 100 кубометров мусора собрали на субботнике в центре Пскова

Около 100 кубометров мусора собрали участники городского субботника возле Гремячей горы на берегу Псковы сегодня, 13 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Около 100 кубометров мусора собрали на субботнике в центре Пскова. Фото: Андрей Степанов

Чистоту и порядок на территории наводили сотрудники правительства Псковской области, региональных комитетов, волонтёры, слушатели центра «Воин». Всего в субботники приняло участие около 400 человек.

  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов
  • ФОТОРЕПОРТАЖ. Осенний субботник у Гремячей горы
    Фото: Андрей Степанов

Участники субботника расчистили от осенних листьев, мусора и веток зелёную зону от Гремячей башни до пешеходного моста. Всего привели в порядок более четырёх гектаров территории. В результате совместными усилиями собрали около 100 кубометров мусора.

Напомним, в Псковской области объявлен традиционный осенний месячник благоустройства, в рамках которого территории во всех муниципалитетах приводятся в порядок. Каждый желающий может внести посильный вклад в подготовку общественных пространств к зиме. Например, в Пскове осенний месячник уборки города стартовал 1 октября и продлится до конца месяца.

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