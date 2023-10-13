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Итоги дня. 13 октября 2013 года

Псковское агентство информации подводит итоги дня 13 октября. Выделим основные и наиболее интересные новости, события, явления.

Новый глава Псковский митрополии епископ Арсений приедет в Псков в понедельник, 16 октября. Его торжественная встреча состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в 11:00.

В Поганкиных палатах Псковского-музея заповедника открылась выставка «Блеск стали», в которой представлены уникальные образцы художественного оружия XVIII–XX веков из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника и нашего музея.

Центр настольного тенниса появился в Великих Луках. 

Традиционный осенний субботник сегодня провели сотрудники правительства Псковсокой области, региональных комитетов. В этот раз к ним в уборке Гремячей горы присоединились слушатели центра «Воин».

Суд вынес приговор бывшей сотруднице почты из Островского района, которая за три месяца на работе умудрилась присвоить себе полмиллиона рублей.

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