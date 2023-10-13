Итоги дня. 13 октября 2013 года

18:51, 13 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня 13 октября. Выделим основные и наиболее интересные новости, события, явления.

Новый глава Псковский митрополии епископ Арсений приедет в Псков в понедельник, 16 октября. Его торжественная встреча состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в 11:00.

В Поганкиных палатах Псковского-музея заповедника открылась выставка «Блеск стали», в которой представлены уникальные образцы художественного оружия XVIII–XX веков из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника и нашего музея.

Центр настольного тенниса появился в Великих Луках.

Традиционный осенний субботник сегодня провели сотрудники правительства Псковсокой области, региональных комитетов. В этот раз к ним в уборке Гремячей горы присоединились слушатели центра «Воин».

Суд вынес приговор бывшей сотруднице почты из Островского района, которая за три месяца на работе умудрилась присвоить себе полмиллиона рублей.