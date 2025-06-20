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Общество

Как облегчить себе жизнь при отсутствии мобильного интернета: простые лайфхаки

Псковичи столкнулись с проблемами в пользовании мобильным интернетом.

Собственно, дело уже привычное – ограничения в связи с мерами безопасности давно и плотно вошли в нашу жизнь.

Тем не менее дадим несколько простых советов, как облегчить себе жизнь, если вдруг мобильный интернет пропал. Об этом – наши карточки.

  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ
  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ
  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ
  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ
  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ
  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ
  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ
  • Как облегчить себе жизнь, если нет мобильного интернета
    Фото: ПАИ

Напомним, 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

Власти Псковской области стараются минимизировать неудобства с доступом в интернет. В настоящее время дополнительной точкой доступа уже обеспечен аэропорт. Планируется организовать их ещё в нескольких локациях Пскова. Подключиться к ним можно будет через учётную запись в «Госуслугах».

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