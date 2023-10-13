Епископ Арсений приедет в Псков 16 октября

12:20, 13 октября 2023, ПАИ

Епископ Арсений приедет в Псков в понедельник, 16 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«16 октября 2023 года, в понедельник седмицы 20-й по Пятидесятнице, епископ Арсений прибудет на Псковскую кафедру», – отметили в епархии.

Торжественная встреча нового главы Псковской митрополии состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в 11:00.

Митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.

Ранее сообщалось, что митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе и в Псково-Печерской обители.