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Общество

Ольга Степанова назначена директором МФЦ Псковской области

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Псковской области возглавила Ольга Степанова, которая до недавнего времени работала в должности заместителя директора организации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«На встрече обсудили основные направления развития МФЦ. Наибольшее внимание в рамках работы по цифровизации будет уделено организации и предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также услуг негосударственного сектора, носящих социально значимый характер. На площадке МФЦ уже оказывается более 200 услуг, и этот перечень постоянно расширяется. Доступность получения госуслуг улучшилась, в том числе и за счёт отделений, открытых на площадках торговых центров. Желаю успехов новому руководителю!» – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Фонд инвестиционного развития Псковской области возглавит директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

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