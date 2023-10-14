Выставка картин молодых талантов прошла в Опочке

12:43, 14 октября 2023, ПАИ

Выставка картин «Знакомьтесь, молодые таланты Опочки» в рамках празднования Дня основания Опочки прошла в районном доме культуры. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Свои работы представили художники Виктория Алексеева, Полина Александрова, Лада Зонова, Денис Тагиев и Анна Буянова.

На встречу пришла автор работ Виктория Алексеева. Она ответила на вопросы и рассказала о своём творчестве. Об остальных участниках выставки опочане узнали из видеоинтервью.

Ранее сообщалось, что 26 опочан удостоены наград в честь празднования Дня города.