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Общество

Выставка картин молодых талантов прошла в Опочке

Выставка картин «Знакомьтесь, молодые таланты Опочки» в рамках празднования Дня основания Опочки прошла в районном доме культуры. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Выставка картин «Знакомьтесь, молодые таланты Опочки». Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Свои работы представили художники Виктория Алексеева, Полина Александрова, Лада Зонова, Денис Тагиев и Анна Буянова.

На встречу пришла автор работ Виктория Алексеева. Она ответила на вопросы и рассказала о своём творчестве. Об остальных участниках выставки опочане узнали из видеоинтервью.

Ранее сообщалось, что 26 опочан удостоены наград в честь празднования Дня города.

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