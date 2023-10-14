Выставка картин молодых талантов прошла в Опочке
Выставка картин «Знакомьтесь, молодые таланты Опочки» в рамках празднования Дня основания Опочки прошла в районном доме культуры. Об этом пишет газета «Красный маяк».
Свои работы представили художники Виктория Алексеева, Полина Александрова, Лада Зонова, Денис Тагиев и Анна Буянова.
На встречу пришла автор работ Виктория Алексеева. Она ответила на вопросы и рассказала о своём творчестве. Об остальных участниках выставки опочане узнали из видеоинтервью.
Ранее сообщалось, что 26 опочан удостоены наград в честь празднования Дня города.
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