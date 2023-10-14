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Общество

Сергей Степашин вручил митрополиту Тихону награду за деятельность издательства «Вольный странник»

Издательство «Вольный странник», которым руководит митрополит Тихон, признано издательским сообществом Издательством года. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин вручил премию митрополиту Тихону как главному редактору издательства «Вольный странник. Торжественное вручение состоялось в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа», который проходит в Печорах.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поблагодарил Сергея Степашина за высокую награду и передал её коллективу издательства.

Книги издательства «Вольный странник». Фото здесь и далее: ПАИ

«Это высокая награда, которая вручается издательству и впервые церковное издательство участвовало в конкурсе «Ревизор–2023», а также получило первую премию. Благодарю за высочайшую оценку наших трудов», – сказал митрополит. 

Ранее сообщалось, что вышла в свет новая книга митрополита Тихона.

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