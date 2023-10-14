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Прощальную литургию совершил владыка Тихон в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в празднование Покрова Пресвятой Богородицы, сегодня, совершил прощальную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии. 

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в празднование Покрова Пресвятой Богородицы, сегодня, совершил прощальную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: исполняющий обязанности наместника Псково-Печерской обители иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане, наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), исполняющий обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков), гости Псково-Печерской обители в священном сане.

Песнопения Литургии исполнили: архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова и братский хор Псково-Печерского монастыря под управлением инока Олега (Гладышева). Проститься с дорогим их сердцу Владыкой в обитель собрались многочисленные прихожане, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, православные верующие города Печоры и районов Псковской области.

Митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с проповедью. По окончании богослужения Владыка Тихон вновь обратился к духовенству, братии обители и всем богомольцам с архипастырским прощальным словом.

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