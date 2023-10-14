Митрополит Тихон о Псково-Печерской обители: Самое любимое место, не променянное ни на что в сердце моём

19:30, 14 октября 2023, ПАИ

С архипастырским прощальным словом обратился митрополит Тихон к братии и прихожанам в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

«Счастлив человек, у которого на земле есть место, которое он больше всего любит, к которому привязано его сердце. Место, земля, которая как в древнем сказании питает его силами. И для меня есть такое место на земле – это Псково-Печерский монастырь. Самое прекрасное, самое любимое, не променянное ни на что в сердце моем...», – сказал владыка Тихон.

Ранее сообщалось, что в празднование Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Тихон совершил прощальную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

По окончании богослужения Владыка Тихон вновь обратился к духовенству, братии обители и всем богомольцам с Архипастырским прощальным словом.