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Митрополит Тихон о Псково-Печерской обители: Самое любимое место, не променянное ни на что в сердце моём

С архипастырским прощальным словом обратился митрополит Тихон к братии и прихожанам в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии. 

«Счастлив человек, у которого на земле есть место, которое он больше всего любит, к которому привязано его сердце. Место, земля, которая как в древнем сказании питает его силами. И для меня есть такое место на земле – это Псково-Печерский монастырь. Самое прекрасное, самое любимое, не променянное ни на что в сердце моем...», – сказал владыка Тихон.

Ранее сообщалось, что в празднование Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Тихон совершил прощальную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

По окончании богослужения Владыка Тихон вновь обратился к духовенству, братии обители и всем богомольцам с Архипастырским прощальным словом.

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