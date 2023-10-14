Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 15 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 15 октября. Местами небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью прогнозируется небольшой дождь: местами – умеренный, днём – местами небольшой.
Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, а в дневное время от +8 до +13 градусов.
Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 октября 2023
Прощальную литургию совершил владыка Тихон в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
14 октября 2023
На II Празднике клюквы в Пыталово определились победители гастрономического конкурса
14 октября 2023
Михаил Ведерников – митрополиту Тихону: Псковская область и Печоры для вас особенные