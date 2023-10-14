Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 15 октября

19:59, 14 октября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 15 октября. Местами небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью прогнозируется небольшой дождь: местами – умеренный, днём – местами небольшой.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, а в дневное время от +8 до +13 градусов.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.