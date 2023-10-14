Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псково-Печерского монастыря с прощальным словом

22:59, 14 октября 2023, ПАИ

Митрополит Тихон на проповеди в Псково-Печерском монастыре сегодня, в субботу, 14 сентября, обратился к прихожанам обители, печерянам, псковичам с прощальным словом.

Видео: Псково-Печерский монастырь

Видеозапись также опубликована в телеграм-канале ПАИ, для удобства – с таймингом и цитатами митрополита.

Вот несколько цитат из обращения владыки:

«Я хотел бы от всего сердца поблагодарить братию, которая ласково и снисходительно приняла меня как брата, старого друга, товарища. Хотя порой я был неправ, меня поправляли...»

«Хочу поблагодарить прихожан, псковичей и паломников за их великие духовные чувства к нашей обители. <...> А бывают люди, которые единодушно с нами ощущают особую, неземную красоту этого места».

«Поблагодарить печерян, которые мужественно выдержали всю мою активную деятельность по преображению Печор. Конечно, многие поругивались, ворчали и сейчас говорят: «Поразрывал и уезжает!» Не волнуйтесь, дорогие мои, всё будет закопано! Трубы, канализация – всё к зиме будет закопано. А сверху вырастут парки, красивые дома, чудные улицы, детские площадки...»

«Мы доделаем, чтобы Печоры были не только в монастыре, но и в округе самым прекрасным, самым милым, но и самым вкусным местом в России».

«Что такое был Крым в Византии? Колыма! Ссылали туда. <...> Вот и меня туда, на курорты «Колымы»... Нет, там прекрасно. Но это не Печоры».

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сегодня, в празднование Покрова Пресвятой Богородицы, совершил прощальную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Фоторепортаж с божественной литургии в Михайловском храме обители смотрите здесь