Волонтёры ПсковГУ помогли опочецкому приюту для животных

10:36, 16 октября 2023, ПАИ

Волонтёры ПсковГУ помогли опочецкому приюту для животных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ







Приют для бездомных собак и котов «Хочу жить» в деревне Антоново Опочецкого района посетили волонтёры «Добро. Центра» ПсковГУ.

Ребята передали ранее собранные корма, крупы и медикаменты, выгуляли собак и щенков, сложили дрова и коробки в мешки, разложили доски.

Ранее студенты ПсковГУ открыли сбор помощи для приюта бездомных животных в Опочке.