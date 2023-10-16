Волонтёры ПсковГУ помогли опочецкому приюту для животных
Волонтёры ПсковГУ помогли опочецкому приюту для животных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
Приют для бездомных собак и котов «Хочу жить» в деревне Антоново Опочецкого района посетили волонтёры «Добро. Центра» ПсковГУ.
Ребята передали ранее собранные корма, крупы и медикаменты, выгуляли собак и щенков, сложили дрова и коробки в мешки, разложили доски.
Ранее студенты ПсковГУ открыли сбор помощи для приюта бездомных животных в Опочке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>