Нина Туманова: «Большие гастроли» дают российскому зрителю возможность увидеть новое

13:59, 16 октября 2023, ПАИ

Почему гастрольные туры театров важны не только для артистов, но и для зрителей, рассказала заслуженная артистка России Нина Туманова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам Нины Тумановой, «Большие гастроли» дают российскому зрителю уникальную возможность увидеть всё разнообразие спектаклей: ознакомиться с новыми формами и средствами выражения, увидеть постановки по разным произведениям.

«Для того, чтобы зрители узнали новые театры, новые традиции, новые культуры другого театра. Вот такие гастроли оказываются очень интересны и познавательны», – сказала она.

Нина Туманова также отметила, что Архангельский театр кукол придерживается традиций, того, что кукла – главное действующее лицо. Кукла – всё в театре. Да, есть живой план, есть актёры, но все выразительные средства – кукольные.

«Кукольный театр богат образами. Кукольный актёр существуют на сцене совсем по-другому: жесты, пластика, мимика – всё другое. Он может быть с нейтральным выражением лица, но при этом кукла будет выразительна», – объяснила она.

Напомним, «Большие гастроли» проходят в Пскове с 17 по 22 октября.