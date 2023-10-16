Особенности формата «Больших гастролей» перечислила директор Псковского театра кукол

16:02, 16 октября 2023, ПАИ

Спектакли Архангельского кукольного театра покажут в рамках программы «Большие гастроли» на сцене Псковского театра кукол с 17 по 22 октября. О значимости мероприятия, его формате и особенностях проведения в Пскове рассказала директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 октября.

«Мероприятие очень нужное, важное и очень полезное. Я всё время говорю, дорогие псковичи, когда приезжает к нам другой государственный театр, бегите скорее на спектакли», – сказала Татьяна Ааб.

Она отметила, что программа «Большие гастроли» подразумевает обмен спектаклями между двумя городами. Для Псковского театра кукол этот год проходит в формате обмена «три на три». Гости из Архангельска привезли три спектакля, а на сцене архангельского театра псковичи представили свою «тройку». По словам Татьяны Ааб, участие в «Больших гастролях» не предусмотрено ежегодно, но для Пскова сделали исключение.

«Сегодня чаще всего если театр участвовал в «Больших гастролях» в текущем году, то в следующем году театр ждёт перерыв. Для нас сделали исключение, так как наш театр очень долго не участвовал в мероприятии. И вот мы уже два года подряд в программе», – сказала Татьяна Ааб.

Напомним, в 2022 году Псковский театр кукол обменивался гастролями с Санкт-Петербургским кукольным театром сказки. На сцене Псковского областного театра кукол артисты представили псковским зрителям свои спектакли: «Синяя Борода», «Любопытный тигрёнок Бинги» и «Люшины сказки».