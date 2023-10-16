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28 наград завоевали псковичи на Кубке Московской школы тхэквондо

28 наград завоевали спортсмены Псковской области на Всероссийском турнире «Кубок Московской школы тхэквондо» по тхэквондо ИТФ, который прошёл в Москве с 12 по 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ.

28 наград взяли спортсмены Псковской области на Кубке Московской школы тхэквондо. Фото предоставил тренер Псковской федерации тхэквондо ИТФ Александр Соломатов

В первый день турнира два серебра в разделах «Формальный комплекс» и «Спарринг» взяла Кира Иванова. Бронзовую награду в разделе «Спарринг» завоевала Яна Иванова.

На фото двухкратная серебряная призёрка турнира Кира Иванова. Фото здесь и далее: Псковская областная федерация тхэквондо ИТФ

Бронзовыми призёрами второго дня соревнований стали Олег Леонтьев, Анна Соловьева, Анна Поляруш, Роман Ефимов, Анастасия Жилова, Дарья Кочеткова, Данил Вересов, Никита Исаченко, Максим Радолицкий, Владимир Васильев, Анастасия Радион и Алина Михайлова.

На фото обладатель трёх наград турнира Никита Бабурин

Серебряными призёрами стали Владислав Доброхотов и Дарья Кочеткова.

Ряд спортсменов сумели несколько раз встать на пьедестал почёта. Две бронзы и серебро завоевал Никита Бабурин. Золото и бронзу взяла Алиса Власова и Алина Смирнова. Дважды на третью ступеньку пьедестала почёта становилась Ольга Корноухова. Владислав Михайлов сумел дважды стать чемпионом.

На фото Владислав Михайлов, который сумел дважды стать чемпионом турнира.

Напомним, что в соревнованиях приняли участие около 1 500 спортсменов, 46 из которых – бойцы из Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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