28 наград завоевали псковичи на Кубке Московской школы тхэквондо

13:10, 16 октября 2023, ПАИ

28 наград завоевали спортсмены Псковской области на Всероссийском турнире «Кубок Московской школы тхэквондо» по тхэквондо ИТФ, который прошёл в Москве с 12 по 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ.

В первый день турнира два серебра в разделах «Формальный комплекс» и «Спарринг» взяла Кира Иванова. Бронзовую награду в разделе «Спарринг» завоевала Яна Иванова.

Бронзовыми призёрами второго дня соревнований стали Олег Леонтьев, Анна Соловьева, Анна Поляруш, Роман Ефимов, Анастасия Жилова, Дарья Кочеткова, Данил Вересов, Никита Исаченко, Максим Радолицкий, Владимир Васильев, Анастасия Радион и Алина Михайлова.

Серебряными призёрами стали Владислав Доброхотов и Дарья Кочеткова.

Ряд спортсменов сумели несколько раз встать на пьедестал почёта. Две бронзы и серебро завоевал Никита Бабурин. Золото и бронзу взяла Алиса Власова и Алина Смирнова. Дважды на третью ступеньку пьедестала почёта становилась Ольга Корноухова. Владислав Михайлов сумел дважды стать чемпионом.

Напомним, что в соревнованиях приняли участие около 1 500 спортсменов, 46 из которых – бойцы из Псковской области.

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